У Bolt появился конкурент: в Ласнамяэ запускают услугу аренды электрических самокатов

”Расширение сети проката самокатов в Ласнамяэ — долгожданное событие. В прошлом году в нашем районе взять в аренду самокат можно было только в техногородке Ülemiste City, но этого, конечно, недостаточно для района с населением почти 120 000 человек. Приятно отметить, что расширение зоны использования происходит за счет производимых здесь самокатов”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

”При заключении договора мы отдавали приоритет безопасности пользователей и попутчиков, в первую очередь пешеходам. На арендуемых самокатах установлен ограничитель скорости в 20 километров в час, а возраст пользователя старше 16 лет. Надеемся, что эти ограничения, наряду с другими обязательствами партнера, помогут снизить риски, связанные с использованием электросамокатов, и сделать их частью нашего ежедневного движения”, — пояснил Владимир Свет.

Для предотвращения распространения коронавируса, арендодатель обязан дезинфицировать все контактные поверхности самокатов перед размещением их в пунктах проката.

С 19 мая в Ласнамяэ можно арендовать электросамокат в четырех пунктах:

Возле входа в здание Управы района Лансамяэ (ул. Палласти, 54);

Напротив Таллиннской частной школы обслуживания (ул. Маяка, 5);

Возле входа в спортивный комплекс Ласнамяэ (ул. Паэ, 5);

Возле магазина Grossi (ул. Маяка, 28).

Если интерес к аренде электрических самокатов будет высоким, управа района готова открыть дополнительные пункты проката и в других частях Ласнамяэ. Договор между Comodule OÜ и Управой района Ласнамяэ заключен до 1 декабря 2020 года.

Чтобы воспользоваться услугой проката, необходимо скачать приложение Tuul, зарегистрироваться пользователем и найти ближайший свободный самокат.