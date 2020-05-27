Традиционных народных гуляний в Ласнамяэ на Иванову ночь в этом году не будет

”В обычном виде проводить Иванову ночь не планируем”, — сообщил RusDelfi старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Старейшина добавил, что управа размышляет над форматом, который мог бы соответствовать требованиям социального дистанцирования и запретам на проведение крупных мероприятий, и если такое решение будет найдено, о нем сразу же сообщат общественности.
Что касается в общем празднования в Эстонии, то, как мы писали ранее, руководитель отдела мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемиологического контроля Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала, что на Яанов день внуки могут навестить бабушек и дедушек.
При этом совместные посиделки должны проходить на улице и все их участники должны быть здоровы.
”Да, можно подумать о том, чтобы собраться всем вместе на шашлыки. Но необходимо поддерживать чистоту рук и не давать другим пить или есть из ваших тарелок и стаканов”, — посоветовала специалист.
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