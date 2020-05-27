27.05.2020, 19:10

Традиционных народных гуляний в Ласнамяэ на Иванову ночь в этом году не будет


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Lasnamäe jaanituli
Lasnamäe jaanituliFoto: Ilmar Saabas

Иванову ночь в столичном районе Ласнамяэ традиционно отмечают народными гуляниями и большим костром на ”локаторах”, но не в этот раз. Как сообщает районная управа, в этом году по понятным причинам традиционного празднования не будет.

”В обычном виде проводить Иванову ночь не планируем”, — сообщил RusDelfi старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Старейшина добавил, что управа размышляет над форматом, который мог бы соответствовать требованиям социального дистанцирования и запретам на проведение крупных мероприятий, и если такое решение будет найдено, о нем сразу же сообщат общественности.

Что касается в общем празднования в Эстонии, то, как мы писали ранее, руководитель отдела мониторинга инфекционных заболеваний и эпидемиологического контроля Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала, что на Яанов день внуки могут навестить бабушек и дедушек.

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При этом совместные посиделки должны проходить на улице и все их участники должны быть здоровы.

”Да, можно подумать о том, чтобы собраться всем вместе на шашлыки. Но необходимо поддерживать чистоту рук и не давать другим пить или есть из ваших тарелок и стаканов”, — посоветовала специалист.

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