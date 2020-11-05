TLT: мы не можем обязать пассажиров носить маски в транспорте

Какие именно ограничения будут введены, правительство объявит в ближайшие дни. Скорее всего, по словам премьер-министра Юри Ратаса, они будут касаться общественного транспорта, ношения масок, ограничений при проведении мероприятий.

Руководитель отдела коммуникации Tallinna Linnatranspordi AS Ольга Полиенко сказала RusDelfi, что само предприятие не может обязать пассажиров носить маски в транспорте. "У нас нет прав для этого. Мы можем только советовать, как это и делаем, чтобы люди носили средства защиты — маски и перчатки, либо использовали шарфы. Соответствующее общереспубликанское распоряжение может вводить правительство", — говорит Полиенко.

По ее словам, городское предприятие ежедневно по несколько раз дезинфицирует и моет все поверхности и поручни в салонах общественного транспорта. Это практика была введена еще весной и продолжается по сей день.

Представитель TLT обращает внимание, что до сих пор от Департамента здоровья не поступало информации о случаях заражения коронавирусом в таллиннском общественном транспорте.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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