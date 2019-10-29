29.10.2019, 12:10

TEDxLasnamäe ищет новых активных участников


rus.delfi.ee
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Kersti Kaljulaid esinemas TEDx Lasnamäel
Kersti Kaljulaid esinemas TEDx LasnamäelFoto: Hendrik Osula

TEDxLasnamäe расширяется и ищет в команду новых активных участников.

Это может быть: куратор спикеров (подготовка спикеров к мероприятию и проработка речей); куратор интерактивной программы (подготовка всех тех классных развлечений и сюрпризов, которые состоятся между блоками речей); специалист по коммуникации (помощь в продвижении мероприятия в прессе, соцсетях и в других каналах); менеджер по проектам (фандрайзинг, общение с потенциальными и имеющимися партнерами мероприятия).

Анкету нужно заполнить не позднее 10 ноября.

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