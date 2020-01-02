ТАБЛИЦА | Среди столичных районов сильнее всего сократилось население Ласнамяэ и Кесклинна

По данным Регистра народонаселения, в Таллинне по состоянию на 1 января живет 443 932 человека. В крупнейшем столичном районе Ласнамяэ проживает 117955 человек.
В декабре 2019 года население города увеличилось на 20 человек. По данным регистра, в начале прошлого года в Таллинне было 453 033 жителей, но ввиду изменения закона, их число сократилось. Из регистра были исключены те, чье место жительства указывалось неточно — адрес состоял лишь из названия местного самоуправления или городского района.
Для восстановления статуса жителя Таллинна и получения права на городские льготы, нужно зарегистрировать свое место жительства, что можно сделать за несколько минут на портале eesti.ee или с помощью работника регистра в районной управе.
Согласно таблице, предоставленной пресс-службой города, видно, что из всех таллиннских районов больше всего в численности населения потерял Кесклинн и Ласнамяэ: за год оно сократилось соответственно на 2521 и 2453 человека.
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