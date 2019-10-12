Swedbank не передумал: контора на Паэ останется закрытой, несмотря на протест жителей и управы Ласнамяэ

Управа Ласнамяэ приводит в Facebook комментарий Swedbank в связи с закрытием банковского представительства в микрорайоне Паэ.

Банк заверил, что теперь в связи с реорганизацией работы в обновленных представительствах можно будет обслуживать больше клиентов, чем прежде.

В общей сложности в Lasnamäe Centrum посетителей обслуживает 15 консультантов, двое из которых направляют людей к нужным сотрудникам, а также помогают в использовании компьютера и банкомата. В представительстве также есть зона самообслуживания с тремя компьютера для пользования интернет-банком.

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Swedbank внимательно отслеживает поток клиентов и время ожидания по дням, часам и темам, и при необходимости вносит изменения в организацию своей работы.

Swedbank постоянно контролирует работу представительства в Lasnamäe Centrum и при необходимости готов перенаправить туда консультантов из других контор.

Изо дня в день проводится работа по улучшению навыков пользования дигитальными услугами среди населения. Для этого в банке работают консультанты, помогающие клиентам в работе с компьютером или банкоматом.

Также Swedbank предлагает своим клиентам более удобные способы управления банковскими делами, например, предоставляет возможность заранее забронировать время для осуществления необходимых операций.

С проблемами и пожеланиями жители Ласнамяэ могут обратиться в банк по адресу электронной почты: info@swedbank.ee