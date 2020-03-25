Священник храма Ласнамяэ тяжело болен

"Священник нашего храма протоиерей Леонид Конощенок тяжело болен. Ему 26 марта в четверг утром предстоит большая и очень сложная операция", — пишет Храм Ласнамяэ в Facebook.

Подчеркивается, что его положение очень сложное и опасное.