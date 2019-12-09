09.12.2019, 08:57

Суд отказал в первичной защите жителям Ласнамяэ, выступающим против строительства Lidl


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Суд отказал в первичной защите жителям Ласнамяэ, выступающим против строительства Lidl
REUTERS, REGIS DUVIGNAU, Scanpix

Административный и окружной суды отказали в первичной правовой защите противникам строительства магазина Lidl на улице Тяхесаю в столичном районе Ласнамяэ, посчитав, что приостановление разрешения на строительные работы нарушило бы права предприятия.

В поданной в суд жалобе местные жители требовали, чтобы предприятие также решило бы проблему с парковкой и дорожным движением в окрестностях, но суд посчитал такие требования неоправданными, поскольку они зависят от реализации детальной планировки квартала Тяхесаю и решений города Таллинна, пишет rus.err.ee.

"Строительство самого здания магазина не нарушает права заявителей, и его завершение не препятствует осуществлению мер по улучшению ситуации с дорожным движением, включая реконструкцию дорог и перекрестков. Эти работы зависят от завершения других объектов в области детальной планировки и городских решений" - пояснила пресс-секретарь Таллиннских административного и окружного судов Аннели Вилу.

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Суд также признал опасения и требования местных жителей относительно парковки необоснованными.

Дата рассмотрения жалобы по существу пока не назначена, но суд предоставил подателям жалобы время, чтобы они уточнили жалобу и представили свои аргументы.

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