Стрельба на мосту Мустакиви: прокурор просит Госсуд отправить обвиняемого в тюрьму на шесть лет

"Прокурор Диана Хелила просит в своей кассации отменить решение Таллиннского окружного суда от 28 января и привести в исполнение приговор Харьюского уездного суда от 23 сентября 2020 года", — сообщила rus.err.ee пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу.

Прокуратура раскрывать rus.err.ee конкретное содержание своей кассационной жалобы отказалась, но сообщила некоторые детали.

"Прокуратура подала кассационную жалобу в Государственный суд, и сначала ее должен рассмотреть именно суд, поэтому мы не считаем правильным раскрывать вам свою жалобу. Но в целом в жалобе объясняются позиции прокуратуры, на которых основана наша оценка событий, произошедших на мосту Мустакиви. Собранные доказательства не позволяют предположить, что обвиняемый находился в состоянии душевного волнения — это не подтверждается телесными повреждениями потерпевшего, показаниями свидетелей или ходом события, установленным в ходе расследования. Таким образом, по мнению прокуратуры, это не спровоцированное покушение на убийство, а покушение на убийство", — отметили в пресс-службе Пыхьяской окружной прокуратуры.

По состоянию на 28 февраля Государственный суд не занял позицию по кассационной жалобе.