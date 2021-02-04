Стоматолог из Ласнамяэ назвал три причины, почему у людей плохие зубы

"Первое. Воспитание, гигиена. Важно, чтобы с детства научили чистить зубы два раза в день. Нужно чистить не только щеткой, но и ниткой. Плюс использовать ополаскиватель. Еще можно использовать ирригатор. Второе. Контроль у доктора. Минимум два раза в год. Часто люди забивают на это. Потом ждут, когда зуб сам развалится. Третье. Наследственность. Многие рождаются с плохими зубами", — сказал врач.

По его словам, употреблять много сладкого — очень опасно. "Многие не знают, что сахар сам по себе не разъедает эмаль, структуру зуба. Эмаль, как стекло, ее сложно растворить. В нашей полости рта есть бактерии, которые выделяют кислоту — она уже может растворить эмаль. Чтобы бактерии выделили кислоту — они должны что-то покушать. Они любят сладкое — сахарозу. Плюс бактерии любят вакуум, минимальное количество воздуха. Соответственно, если есть налет на зубе и под налетом живет бактерия, то при поступлении сахара выделяется кислота, которая разрушает эмаль. Так и разрушается зуб, появляются дырки. Если ты любишь сладкое и чистишь зубы, то риск кариеса минимальный. Бактерии просто негде жить", — уточнил Ткачук.

Также многие взрослые до сих пор боятся ходить к зубному. Почему? "Потому что им сделали больно изначально. Кому-то в садике рассказали, что это больно, и складывается плохое впечатление. Когда приходят взрослые, у многих воспоминания с советских времен. Многое зависит от доктора, кто-то мягкий, кто-то грубый", — считает он.

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