Старейшина Ласнамяэ выразил соболезнования близким убитой молодой женщины

"Вчера вечером (05.01) в нашем районе, на улице Юмера случилась трагедия: в своей квартире была убита 36-летняя женщина. Подозреваемый в преступлении, 80-летний сосед погибшей, задержан полицией.

У женщины осталось двое детей, 4 и 6 лет. Оба ребенка были немедленно отвезены в детскую больницу, их физическое здоровье в порядке. С детьми работает психолог. Специалисты отдела по защите детей Ласнамяэ уже работают с бывшим супругом погибшей, которого дети хорошо знают. Сейчас прорабатывается вопрос о том, возможно ли оформление опеки.

Я хочу выразить свои соболезнования всем близким погибшей. Такие преступления невозможно объяснить. Сейчас самое главное — обеспечить поддержку и помощь оставшимся без матери детям. Не менее важно восстановить спокойствие в доме. Поэтому я прошу воздержаться от распространения слухов и домыслов. Сил всем, кого затронула эта трагедия", — написал Владимир Свет.

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