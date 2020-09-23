Старейшина Ласнамяэ вновь ведет прием жителей по телефону

”В первую очередь такой формат проведения приема жителей обусловлен тем, что в данный период довольно-таки опасно проводить встречи вживую из-за распространяющегося COVID-19. Однако вирус не должен быть преградой для решения актуальных проблем. За лето у жителей наверняка накопилось вопросов, которые в этот четверг, дозвонившись, можно будет обсудить со мной”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Приемный день остался тем же, но изменилось время — с сентября все желающие могут получить ответы на свои вопросы по четвергам с 15 до 16 часов по телефону 645 7780, не посещая физически управу. Предварительной регистрации не требуется.

Также задать свой вопрос можно, написав на электронную почту управы Ласнамяэ lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив на инфономер 645 7700 или отправив сообщение на странице управы в Фейсбуке.