Старейшина Ласнамяэ: сдайте автохлам, сделайте подарок району и своим близким!

За прошлый год Муниципальная полиция организовала вывоз с улиц Ласнамяэ 40 автомобилей, в текущем году за 9 месяцев убрано 45 машин.

"К настоящему моменту муниципальные полицейские зафиксировали еще десятки автомашин, которые превратились в автохлам. Сейчас удаление этих машин — наша первостепенная задача", — сказал старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.

Районная управа обращает внимание автовладельцев на то, что скупщики автомобильного металлолома готовы вывести транспортные средства, и, как правило, при этом автовладелец, за вычетом транспортных расходов, получает на руки трехзначную сумму. При этом надо предъявить документ, подтверждающий право собственности на сдаваемый в металлолом автомобиль.

Старейшина призывает собственников автохлама до наступления зимы избавиться от старых неиспользуемых транспортных средств: тем самым горожанам будет подарено дополнительное парковочное место, а на полученные деньги можно будет приобрести новогодний подарок близким.