Старейшина Ласнамяэ проведет в четверг очередной сеанс прямой связи с жителями
В четверг, 7 мая, старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет продолжит отвечать на вопросы жителей по телефону.
В четверг, 7 мая, старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет продолжит отвечать на вопросы жителей по телефону.
”Предложенная на прошлой неделе альтернатива личным встречам показала высокую активность и интерес у жителей района. Поэтому до конца мая я продолжу отвечать на вопросы жителей по телефону”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Многие обращаются в управу района по электронной почте или присылают свои вопросы через социальные сети, но остается и немало тех, кто не может или не умеет пользоваться этими каналами. В связи с чрезвычайной ситуацией, возможность пообщаться со старейшиной района по телефону набирает популярность, так как прием жителей в привычном формате сейчас не проходит.
По четвергам с 13 до 14 часов старейшина района Владимир Свет будет отвечать на звонки жителей по телефону 645 7780. Предварительной регистрации не требуется.
Также задать свой вопрос можно написав на электронную почту управы Ласнамяэ lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив на инфономер 6457700 или отправив сообщение на странице управы в Фейсбуке https://m.facebook.com/lasnamae.ru/
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Кожа подскажет: Проценко раскрыл ещё один "звоночек" COVID-19
Ученые выявили пять типов кожных проявлений COVID-19
«Невозможно смотреть»: Захарова высказалась о передаче Собчак
Мясников предрек "серьезную эпидемию" с высокой смертностью