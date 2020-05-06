06.05.2020, 19:51

Старейшина Ласнамяэ проведет в четверг очередной сеанс прямой связи с жителями


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Gonsiori tänava avamine
Vladimir SvetFoto: Madis Veltman

В четверг, 7 мая, старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет продолжит отвечать на вопросы жителей по телефону.

”Предложенная на прошлой неделе альтернатива личным встречам показала высокую активность и интерес у жителей района. Поэтому до конца мая я продолжу отвечать на вопросы жителей по телефону”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Многие обращаются в управу района по электронной почте или присылают свои вопросы через социальные сети, но остается и немало тех, кто не может или не умеет пользоваться этими каналами. В связи с чрезвычайной ситуацией, возможность пообщаться со старейшиной района по телефону набирает популярность, так как прием жителей в привычном формате сейчас не проходит.
По четвергам с 13 до 14 часов старейшина района Владимир Свет будет отвечать на звонки жителей по телефону 645 7780. Предварительной регистрации не требуется.

Также задать свой вопрос можно написав на электронную почту управы Ласнамяэ lasnamae@tallinnlv.ee, позвонив на инфономер 6457700 или отправив сообщение на странице управы в Фейсбуке https://m.facebook.com/lasnamae.ru/

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