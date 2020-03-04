Старейшина Ласнамяэ подал в отставку

С 5 марта исполняющей обязанности руководителя крупнейшего района Таллинна будет Елена Калбина, которая до сих пор работала на посту замстарейшины Ласнамяэ.

Отставку Вяэна в среду, 4 марта, на своем заседании утвердила столичная городская управа.

В пресс-службе Ласнамяэ RusDelfi сообщили, что не знают никаких подробностей об отставке старейшины и посоветовали обратиться напрямую в горуправу Таллинна. В Таллиннской горуправе RusDelfi сообщили, что пока не могут подтвердить информацию, и сказали подождать пресс-конференции, которая прояснит ситуацию.

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