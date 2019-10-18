Старейшина Ласнамяэ: перемены на променаде Паэ еще не закончились!

Прежде всего речь зашла о безопасности, о том, как идет борьба с любителями спиртного, облюбовавшими этот район.

"Охранная фирма, которая дежурит на улице Паэ, регистрирует каждый день три-четыре вызова, иногда обращаются за помощью к полиции", — констатировал старейшина Ласнамяэ. По его его словам, охранная фирма завершит свое дежурство на Паэ в конце ноября, тогда и будут сделаны выводы — насколько помогла такая мера в наведении порядка.

"Посмотрим, какая ситуация будет там после завершения дежурства, насколько работа охранной фирмы была эффективна", — сказал Вяэн и дал понять, что в случае необходимости ласнамяэская управа будет рассматривать вопрос о заключении нового договора по дополнительной охране данной зоны.

Вяэн также отметил, что на сравнительно недлинном Паэском променаде действует в настоящий момент три ломбарда и два казино. "Нуждаются ли жители района сегодня во всех этих заведениях, или мы сейчас уже не в той ситуации, что были 20 лет назад? Мы проведем опрос, что люди думают по этому поводу", — сообщил Вяэн.

"Я не знаю ни одного человека, который вышел бы из ломбарда или казино счастливым, — добавил он. — скорее наоборот".