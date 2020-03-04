04.03.2020, 10:45

Старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн подал в отставку. Его место может занять Владимир Свет

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Lasnamäe lapsed
Lasnamäe lapsedFoto: Lasnamäe linnaosavalitsus

Таллиннская горуправа в ходе сегодняшнего заседания освободила от занимаемой должности по собственному желанию старейшину района Ласнамяэ Андреса Вяэна. В качестве кандидата на этот пост мэр Таллинна Михаил Кылварт представил нынешнего старейшину района Кесклинн — Владимира Света.

”Городская управа с пониманием отнеслась к решению Андреса Вяэна и благодарит его за проделанную работу. К новому старейшине Ласнамяэ предъявляются высокие ожидания, как со стороны горуправы, так и со стороны местных жителей. Он должен иметь четкое представление о будущем развитии Ласнамяэ, проявлять энергичность и последовательность в реализации планов. Разумеется, пригодится и знание района — важно учитывать его особенности. Владимир Свет продемонстрировал, что в районе Кесклинн он сумел наладить и поддерживать сотрудничество как с местными жителями, так и с партнерами. Уверен, что он сможет применить этот опыт и в Ласнамяэ”, — сказал мэр Михаил Кылварт.

Андрес Вяэн работал старейшиной Ласнамяэ с конца мая прошлого года. ”Я принял решение отказаться от должности после продолжавшихся некоторое время раздумий, так как понял, что управление районом, в котором проживает более 100 000 человек, а также общественная нагрузка по всей Эстонии — слишком тяжелы для моего здоровья и моей семьи. Опыт управления районом Ласнамяэ закалил меня, это помогло мне принять решение об отставке, так как отступать всегда нелегко”, — сказал Андрес Вяэн.

Заключительный рабочий день Андреса Вяэна на посту старейшины Ласнамяэ — 4 марта. До вступления в должность кандидата, представленного мэром Кылвартом, свое мнение должен также высказать районный совет Ласнамяэ. С 5 по 22 марта временно исполняющей обязанности старейшины района будет Елена Калбина.

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