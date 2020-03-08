Старейшая дежурная аптека Таллинна отмечает юбилей
8 марта легендарная таллиннская дежурная аптека Tõnismäe Südameapteek отметит свое 95-тилетие.
8 марта легендарная таллиннская дежурная аптека Tõnismäe Südameapteek отметит свое 95-тилетие.
”Tõnismäe Südameapteek всегда была уникальной аптекой”, — сказала Кюлли Тедер, заведующая Tõnismäe Südameapteek. Она добавила, что причиной этому служит не только почтенный возраст этого учреждения и его месторасположение в самом центре города, а и важная роль, которую аптека играла в истории медицины и которая заслуживает того, чтобы ее изучить и сохранить.
В Тынисмяэской аптеке всегда изготавливали лекарства и делают это и по сей день. Она является практической базой для молодых провизоров и фармацевтов: многие эстонские аптекари получили первый профессиональный опыт именно здесь.
”Tõnismäe Südameapteek — один из элементов ночной жизни Таллинна, — шутит заведующая и добавляет, что ни одну другую аптеку не посещает такое количество людей, как Tõnismäe Südameapteek, которая работает 24/7. Аптекари круглосуточно консультируют посетителей и делают это на пяти языках. ”Мы всегда открыты, ночные смены — это часть жизни наших аптекарей. Будь то полночь, раннее утро, государственный праздник или момент смены года, когда люди любуются фейерверком на площади Свободы”, — добавляет она.
С 1952 года аптека на улице Тынисмяги обслуживает близлежащие больницы и поликлиники, продолжая это делать и сегодня. ”Мы работаем с расположенными рядом нами медицинскими учреждениями, оказывающими очередную и экстренную помощь. Это сотрудничество гарантирует то, что необходимые лекарства в любое время дня и ночи будут доступны пациентам”, — сказала Кюлли Тедер.
По словам заведующей, Тынисмяэская аптека — прекрасный пример, иллюстрирующий то, как со временем менялся спектр аптечных услуг. До 1990-х здесь действовал центральный инфопункт, который был создан в 1953. За стеклянной перегородкой сидел провизор, который отвечал на запросы посетителей и на телефонные звонки, рассказывая, где можно получить то или иное лекарство, каковы побочные и сопутствующие действия выписанного препарата и так далее.
”Случается, что и сейчас мы в Tõnismäe Südameapteek принимаем звонки, в которых у провизоров спрашивают совета относительно препаратов, выписанных врачом, или купленных в какой-то из аптек”, — добавляет Кюлли, отмечая, что в наши дни подобное консультирование является неотъемлемой частью аптечных услуг. Подобную информацию можно получить в любой аптеке по всей Эстонии.
Когда-то под выдаваемые лекарства в Тынисмяэской аптеке отводился целый цокольный этаж, ведь грузовик с товаром приходил только раз в месяц. Кроме того, стеклянным банкам и флаконам, которые использовались для смешивания и продажи лекарств требовался большой склад. ”В настоящее время в такой большой площади нет необходимости, мы заказываем лекарства и обновляем запасы в аптеке каждый день”, — отмечает Кюлли, добавляя, что консультирование занимает все более важную часть аптечных услуг.
Говоря о аптеке на улице Тынисмяги, нельзя не отметить старинную коричневую мебель, которая идеально вписывается в исторический дом, построенный в 1939 году. Она до сих пор является частью имиджа аптеки.
Тынисмяэская аптека была основана 8 марта 1925 года как аптечное учреждение Таллиннской единой Больничной кассы. Первым аптекарем стал Николай Шмидт.
Под торговой маркой Südameapteek действуют 75 аптек и новейшая в Эстонии электронная аптека www.sudameapteek.ee. Предприятие обеспечивает работой более 370 человек, которые трудятся по всей Эстонии.
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