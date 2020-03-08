Старейшая дежурная аптека Таллинна отмечает юбилей

”Tõnismäe Südameapteek всегда была уникальной аптекой”, — сказала Кюлли Тедер, заведующая Tõnismäe Südameapteek. Она добавила, что причиной этому служит не только почтенный возраст этого учреждения и его месторасположение в самом центре города, а и важная роль, которую аптека играла в истории медицины и которая заслуживает того, чтобы ее изучить и сохранить.

В Тынисмяэской аптеке всегда изготавливали лекарства и делают это и по сей день. Она является практической базой для молодых провизоров и фармацевтов: многие эстонские аптекари получили первый профессиональный опыт именно здесь.

”Tõnismäe Südameapteek — один из элементов ночной жизни Таллинна, — шутит заведующая и добавляет, что ни одну другую аптеку не посещает такое количество людей, как Tõnismäe Südameapteek, которая работает 24/7. Аптекари круглосуточно консультируют посетителей и делают это на пяти языках. ”Мы всегда открыты, ночные смены — это часть жизни наших аптекарей. Будь то полночь, раннее утро, государственный праздник или момент смены года, когда люди любуются фейерверком на площади Свободы”, — добавляет она.

С 1952 года аптека на улице Тынисмяги обслуживает близлежащие больницы и поликлиники, продолжая это делать и сегодня. ”Мы работаем с расположенными рядом нами медицинскими учреждениями, оказывающими очередную и экстренную помощь. Это сотрудничество гарантирует то, что необходимые лекарства в любое время дня и ночи будут доступны пациентам”, — сказала Кюлли Тедер.