Спасатели, скорая и люди у входа. Что случилось в магазине Maxima на Линнамяэ теэ?

Как сообщил RusDelfi очевидец происшествия, на месте были спасатели и скорая. Людей внутрь не пускали. "В Maxima на Линнамяэ теэ что-то происходит, пожарные и скорая стояли, людей не пускают, — рассказал он. — Какие-то пенсионеры сокрушались, что не пускают. У главной двери стоял охранник. Сама дверь была перегорожена тележками, сбоку двери просто не открывались”.

В пресс-службе спасательного департамент сказали Delfi, что речь шла о возгорании печи для выпекания хлеба. Ситуацию удалось быстро взять под контроль.

Сеть Maxima также подтвердила, что сегодня, 26 ноября, в 15:55 в магазине Maxima XXX на Линнамяэ теэ произошел небольшой инцидент во время работы пекарской печи. ”Из-за неисправности из печи стал идти дым и сработала автоматическая противопожарная система ATS, в результате чего в магазин прибыла и спасательная команда Спасательного департамента. Сразу после того, как сработала ATS, мы начали быструю эвакуации находившихся в магазине клиентов”, — сообщил магазин.

По сообщению магазина, в результате случившегося никто не пострадал. Представители Maxima вместе со Спасательным департаментам и фирмой, занимающейся обслуживанием печей, продолжат работу над выяснением причин технической неисправности.

Магазин откроют как только станет ясно, что это безопасно как для клиентов, так и работников.