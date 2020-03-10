Сегодня, 10 марта, районный совет Ласнамяэ одобрил кандидатуру Владимира Света на пост старейшины района.
Выступая перед советом, Владимир Свет подчеркнул, что первоочередной задачей при вступлении в должность считает общение с людьми и ознакомление с мнением жителей.
«Считаю важным, чтобы за многочисленным населением Ласнамяэ мы умели бы видеть конкретных людей, у каждого из которых есть свои горести и радости», – подчеркнул Свет. «Бесспорно, управление крупнейшим районом Таллинна – огромная ответственность», – признался Свет, отметив, что для него Ласнамяэ – это совокупность 17 очень разных и уникальных микрорайонов.
Владимир Свет занимает должность старейшины района Кесклинн с 2017 года, до этого он был советником канцлера права. Свет закончил магистратуру юридического института Тартуского университета.
После отставки старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна 4 марта мэр Таллинна Михаил Кылварт выдвинул на пост нового старейшины кандидатуру нынешнего старейшины района Кесклинн Владимира Света.
Старейшину района назначает и освобождает от должности Таллиннская городская управа по предложению мэра, учитывая мнение районного совета.
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