Совет Ласнамяэ одобрил кандидатуру Владимира Света на пост старейшины

Выступая перед советом, Владимир Свет подчеркнул, что первоочередной задачей при вступлении в должность считает общение с людьми и ознакомление с мнением жителей.

«Считаю важным, чтобы за многочисленным населением Ласнамяэ мы умели бы видеть конкретных людей, у каждого из которых есть свои горести и радости», – подчеркнул Свет. «Бесспорно, управление крупнейшим районом Таллинна – огромная ответственность», – признался Свет, отметив, что для него Ласнамяэ – это совокупность 17 очень разных и уникальных микрорайонов.

Владимир Свет занимает должность старейшины района Кесклинн с 2017 года, до этого он был советником канцлера права. Свет закончил магистратуру юридического института Тартуского университета.

После отставки старейшины Ласнамяэ Андреса Вяэна 4 марта мэр Таллинна Михаил Кылварт выдвинул на пост нового старейшины кандидатуру нынешнего старейшины района Кесклинн Владимира Света.

Старейшину района назначает и освобождает от должности Таллиннская городская управа по предложению мэра, учитывая мнение районного совета.

Управа Ласнамяэ