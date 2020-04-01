Сотрудники Молодежного центра Ласнамяэ ушли на передовую, а деятельность — в интернет

”Сегодня на Молодежный центр Ласнамяэ возложена важная задача по профилактике коронавируса. Да, двери центра закрыты, но его команда, наряду с мобильными молодежными работниками, МуПо и полицией, работает на улицах района и активно информирует жителей о возможных рисках. Благодарен всем молодежным работникам, которые сегодня находятся на передовой, и ведет работу по осведомлению молодежи, чтобы минимизировать число случаев заражения”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. ”Уверен, что под руководством Марии молодежный центр сможет успешно преодолеть этот нелегкий период”, — добавил Владимир Свет.

Ввиду чрезвычайного положения все групповые уроки и семинары в молодежном центре временно отменены. ”В настоящее время с понедельника по пятницу молодежный центр Ласнамяэ предлагает ребятам дома увлекательные и развивающие занятия посредством интернета. С мастер-классами, мероприятиями и другой активной деятельностью центра можно ознакомиться в наших социальных сетях, где мы постоянно обновляем информацию”, — сказала временно исполняющая обязанности руководителя молодежного центра Мария Казловская.

В ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на должность руководителя молодежного центра, сообщила пресс-служба управы района.

Молодежный центр Ласнамяэ находится по адресу Пунане, 69а. На данный момент в центре работает 3 молодежных работника и главный специалист, временно исполняющий обязанности руководителя.