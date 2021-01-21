Социальный центр Ласнамяэ может переехать в торговый центр
Амортизированное здание Ласнамяэского социального центра на улице Киллустику снесут и на его месте построят новое. Районная управа ищет для центра временные помещения на год, поэтому обратилась в торговый центр T1, пишет rus.err.
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