Социальный центр Ласнамяэ может переехать в торговый центр

"Мы не нашли замещающие площади в городских учреждениях, так как сейчас в Ласнамяэ ремонтируют одну основную школу и один детский сад", — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В первую очередь обратились к руководству центра T1 Mall of Tallinn. Во вторник старейшина ходил ознакомиться с предложением.

По его словам, с таким же вопросом обратятся к торговым центрам Sikupilli и Ülemiste.

Свет привел в пример Западную Европу, где учреждения, предлагающие социальные услуги, размещают ближе к людям, например в торговых центрах.