Социальный центр Ласнамяэ может переехать в торговый центр

Амортизированное здание Ласнамяэского социального центра на улице Киллустику снесут и на его месте построят новое. Районная управа ищет для центра временные помещения на год, поэтому обратилась в торговый центр T1, пишет rus.err.
"Мы не нашли замещающие площади в городских учреждениях, так как сейчас в Ласнамяэ ремонтируют одну основную школу и один детский сад", — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
В первую очередь обратились к руководству центра T1 Mall of Tallinn. Во вторник старейшина ходил ознакомиться с предложением.
По его словам, с таким же вопросом обратятся к торговым центрам Sikupilli и Ülemiste.
Свет привел в пример Западную Европу, где учреждения, предлагающие социальные услуги, размещают ближе к людям, например в торговых центрах.
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