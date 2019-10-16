16.10.2019, 10:54

Социальные работники Ласнамяэ съездили за новыми знаниями в Санкт-Петербург


rus.delfi.ee
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Социальные работники Ласнамяэ съездили за новыми знаниями в Санкт-Петербург
pixabay.com

С 10 по 13 октября представители управы таллиннского района Ласнамяэ побывали в Московском районе Санкт-Петербурга. Целью визита было знакомство с работой местного социально-реабилитационного центра.

Изучать опыт соседей отправились работники отдела социального отдела районной управы и Детского центра. Они ознакомились с деятельностью социально-реабилитационного центра, где живут молодые люди, оказавшиеся в неблагополучном положении.

"В ходе визита мы познакомились с развивающей средой и инновативными решениями, разработанными для молодежи, столкнувшейся с трудностями", - сказала заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина. Она также добавила, что в рамках сотрудничества ожидается ответный визит петербуржцев в Таллинн.

Визит стал продолжением работы по обмену опытом в сфере защиты детей, начатой в 2018 году.

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