Социальные работники Ласнамяэ съездили за новыми знаниями в Санкт-Петербург

Изучать опыт соседей отправились работники отдела социального отдела районной управы и Детского центра. Они ознакомились с деятельностью социально-реабилитационного центра, где живут молодые люди, оказавшиеся в неблагополучном положении.
"В ходе визита мы познакомились с развивающей средой и инновативными решениями, разработанными для молодежи, столкнувшейся с трудностями", - сказала заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина. Она также добавила, что в рамках сотрудничества ожидается ответный визит петербуржцев в Таллинн.
Визит стал продолжением работы по обмену опытом в сфере защиты детей, начатой в 2018 году.
Пропавшую при продаже машины россиянку нашли мертвой
Стало известно, кто увел в лес мальчика из машины под Омском
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену
Как убили екатеринбурженку Ксению Каторгину