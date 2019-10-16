Социальные работники Ласнамяэ съездили за новыми знаниями в Санкт-Петербург

Изучать опыт соседей отправились работники отдела социального отдела районной управы и Детского центра. Они ознакомились с деятельностью социально-реабилитационного центра, где живут молодые люди, оказавшиеся в неблагополучном положении.

"В ходе визита мы познакомились с развивающей средой и инновативными решениями, разработанными для молодежи, столкнувшейся с трудностями", - сказала заместитель старейшины Ласнамяэ Елена Калбина. Она также добавила, что в рамках сотрудничества ожидается ответный визит петербуржцев в Таллинн.

Визит стал продолжением работы по обмену опытом в сфере защиты детей, начатой в 2018 году.