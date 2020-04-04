"Собака должна быть на поводке!" Ласнамяэ и Кесклинн напоминают правила содержания животных

”Мы понимаем, что чрезвычайное положение усложнило жизнь и владельцам собак, чьи четвероногие друзья привыкли бегать и играть на собачьих площадках без поводка. Однако находясь в общественном месте, собака должна быть в ошейнике и на поводке. Это необходимо в целях безопасности как людей, так и самих животных”, — пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

На сегодняшний день, помимо прогулочной зоны Тондираба, были также получены запросы на установку аналогичных информационных табличек и из других частей района.

Напоминаем, что в соответствии с городскими правилами содержания домашних животных, свободный выгул собак без поводка разрешён только на предусмотренных площадках или во дворах частных домов.

Всего в Таллинне 20 городских площадок для выгула собак, но в данный момент они закрыты в целях борьбы с распространением коронавируса. Мы призываем владельцев собак проявить ответственность и отнестись к ситуации с пониманием.

Аналогичные шаги предприняло руководства Кесклинна

Управа района Кесклинн установила в парках района на основании полученной от жителей обратной связи плакаты, которые призывают владельцев собак убирать за своими питомцами и держать собак на поводке.