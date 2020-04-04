04.04.2020, 15:31

"Собака должна быть на поводке!" Ласнамяэ и Кесклинн напоминают правила содержания животных

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"Собака должна быть на поводке!" Ласнамяэ и Кесклинн напоминают правила содержания животных
Lasnamäe linnaosavalitsus

По просьбе жителей в Ласнамяэ на пешеходно-велосипедной дорожке Тондираба было установлено пять информационных знаков ”Собака должна быть на поводке”, чтобы напомнить владельцам животных о действующих в Таллинне правилах содержания собак и кошек.

”Мы понимаем, что чрезвычайное положение усложнило жизнь и владельцам собак, чьи четвероногие друзья привыкли бегать и играть на собачьих площадках без поводка. Однако находясь в общественном месте, собака должна быть в ошейнике и на поводке. Это необходимо в целях безопасности как людей, так и самих животных”, — пояснил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

На сегодняшний день, помимо прогулочной зоны Тондираба, были также получены запросы на установку аналогичных информационных табличек и из других частей района.

Напоминаем, что в соответствии с городскими правилами содержания домашних животных, свободный выгул собак без поводка разрешён только на предусмотренных площадках или во дворах частных домов.

Всего в Таллинне 20 городских площадок для выгула собак, но в данный момент они закрыты в целях борьбы с распространением коронавируса. Мы призываем владельцев собак проявить ответственность и отнестись к ситуации с пониманием.

Аналогичные шаги предприняло руководства Кесклинна

Управа района Кесклинн установила в парках района на основании полученной от жителей обратной связи плакаты, которые призывают владельцев собак убирать за своими питомцами и держать собак на поводке.

”Мы понимаем, что ограничения доставляют неудобства и хозяевам собак, так как многие из них вынуждены в связи с закрытием площадок для выгула собак отказаться от своей привычной рутины. Однако мы призываем владельцев собак считаться с другими, держать своих любимцев на поводке и убирать за ними. Хочу поблагодарить тех людей, которые соблюдают правила содержания животных!” — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

Плакаты с призывом для владельцев собак были на основании полученных от жителей предложений установлены в Полицейском парке, парках Фальги, Тийгивески, Лембиту, а также в парке Вайкне. Для призыва были использованы треугольные стенды, стоявшие до этого пустыми.

”Мы хотели бы подчеркнуть, что нет ничего плохого в том, что кто-то гуляет со своей собакой по городу, в том числе в парке. Главное — считаться с другими людьми, держать собаку на поводке и убирать за ней. Именно на это мы и хотели обратить внимание своими плакатами”, — добавила Аус.

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