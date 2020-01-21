Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 20 по 26 января.
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 20 по 26 января.
Программа культурного центра «Линдакиви»
В субботу, 25 января в 18.00 в большом зале пройдут игры Клуба веселых и находчивых (КВН). Стоимость билета 5€
В субботу, 25 января в 19.00 в танцевальном зале центра пройдет танцевальный вечер с ансамблем «Black&White». Организатор: Культурный центр «Линдакиви». Билет 5€
В воскресенье, 26 января в 14.00 на большой сцене выступит музыкальный театр Sakala Laululapsed с концертом «Счастливы вместе». Вход свободный.
По 31 января открыта выставка работ художника-космиста Лолы Лонли «Единство легенд. От Африки до Тибета».
Дополнительная информация: 646 2411, lindakivi.ee/ru
Программа молодежного центра Ласнамяэ
Во вторник, 21 января в 17.00 в молодежном центре пройдет викторина "Kahoot!" на тему «Эстония - мой родной край». Участие бесплатное!
Во вторник, 21 января в 18.00 пройдет танцевальный турнир Just Dance (танцевальная игра на игровой консоли Xbox360). Участие в турнире бесплатное!
В среду, 22 января в 16:00 в молодежном центре пройдет мастер-класс по изготовлению коллажа. Участие бесплатное!
В среду, 22 января в 16.30 в молодежном центре пройдет тематический вечер на котором волонтер Айна расскажет о Якутии. Бесплатно. https://www.facebook.com/events/2485083175040891/
В четверг, 23 января в 16.00 пройдет мастер-класс по обработке мобильной фотографии. Бесплатно!
В четверг, 23 января в 18.00 пройдет cтратегическая спортивная лего-игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное!
Дополнительная информация: 6328505, noortekeskus.ee
В Ласнамяэском социальном центре открыта выставка картин Сирье Кертсмику. Выставка будет работать до 4 февраля.
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