Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!

Программа культурного центра «Линдакиви»

В субботу, 25 января в 18.00 в большом зале пройдут игры Клуба веселых и находчивых (КВН). Стоимость билета 5€

В субботу, 25 января в 19.00 в танцевальном зале центра пройдет танцевальный вечер с ансамблем «Black&White». Организатор: Культурный центр «Линдакиви». Билет 5€

В воскресенье, 26 января в 14.00 на большой сцене выступит музыкальный театр Sakala Laululapsed с концертом «Счастливы вместе». Вход свободный.

По 31 января открыта выставка работ художника-космиста Лолы Лонли «Единство легенд. От Африки до Тибета».

Дополнительная информация: 646 2411, lindakivi.ee/ru

Программа молодежного центра Ласнамяэ

Во вторник, 21 января в 17.00 в молодежном центре пройдет викторина "Kahoot!" на тему «Эстония - мой родной край». Участие бесплатное!

Во вторник, 21 января в 18.00 пройдет танцевальный турнир Just Dance (танцевальная игра на игровой консоли Xbox360). Участие в турнире бесплатное!

В среду, 22 января в 16:00 в молодежном центре пройдет мастер-класс по изготовлению коллажа. Участие бесплатное!

В среду, 22 января в 16.30 в молодежном центре пройдет тематический вечер на котором волонтер Айна расскажет о Якутии. Бесплатно. https://www.facebook.com/events/2485083175040891/

В четверг, 23 января в 16.00 пройдет мастер-класс по обработке мобильной фотографии. Бесплатно!

В четверг, 23 января в 18.00 пройдет cтратегическая спортивная лего-игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное!

Дополнительная информация: 6328505, noortekeskus.ee

В Ласнамяэском социальном центре открыта выставка картин Сирье Кертсмику. Выставка будет работать до 4 февраля.