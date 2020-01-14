Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!

Программа культурного центра ”Линдакиви”

В субботу, 18 января в 18.00 в танцевальном зале пройдет дискотека для пожилых. Вход свободный.

С 11 по 31 января открыта выставка работ художника-космиста Лолы Лонли "Единство легенд от Африки до Тибета". Галерея находится на II этаже, вход свободный. Галерея открыта Пн-Вс 12-19.

Дополнительная информация: 646 2411, lindakivi.ee/ru

Программа молодежного центра Ласнамяэ

Во вторник, 14 января в 17.00 в молодежном центре пройдет викторина "Kahoot!" на тему экологии и окружающей среды. Участие бесплатное.

Во вторник, 14 января в в 18.00 пройдет турнир по настольному теннису для детей 7-13 лет. Участие в турнире бесплатное.

В среду, 15 января в 17:00 в молодежном центре пройдет мастер-класс по изготовлению коробочки для хранения мелочей. Участие бесплатное.

В четверг, 16 января в 18.00 пройдет cтратегическая спортивная лего игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное.

Дополнительная информация: 6328505, noortekeskus.ee

Ласнамяэский социальный центр

На 1-м этаже социального центра работает выставка картин Сирье Кертсмику. Бесплатная выставка открыта до 4 февраля.

Информацию о платных мероприятиях и экскурсиях Ласнамяэского социального центра можно найти на странице www.lsk.ee или узнать по телефону 621 8998.