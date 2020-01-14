Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 13 по 19 января.
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 13 по 19 января.
Программа культурного центра ”Линдакиви”
В субботу, 18 января в 18.00 в танцевальном зале пройдет дискотека для пожилых. Вход свободный.
С 11 по 31 января открыта выставка работ художника-космиста Лолы Лонли "Единство легенд от Африки до Тибета". Галерея находится на II этаже, вход свободный. Галерея открыта Пн-Вс 12-19.
Дополнительная информация: 646 2411, lindakivi.ee/ru
Программа молодежного центра Ласнамяэ
Во вторник, 14 января в 17.00 в молодежном центре пройдет викторина "Kahoot!" на тему экологии и окружающей среды. Участие бесплатное.
Во вторник, 14 января в в 18.00 пройдет турнир по настольному теннису для детей 7-13 лет. Участие в турнире бесплатное.
В среду, 15 января в 17:00 в молодежном центре пройдет мастер-класс по изготовлению коробочки для хранения мелочей. Участие бесплатное.
В четверг, 16 января в 18.00 пройдет cтратегическая спортивная лего игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное.
Дополнительная информация: 6328505, noortekeskus.ee
Ласнамяэский социальный центр
На 1-м этаже социального центра работает выставка картин Сирье Кертсмику. Бесплатная выставка открыта до 4 февраля.
Информацию о платных мероприятиях и экскурсиях Ласнамяэского социального центра можно найти на странице www.lsk.ee или узнать по телефону 621 8998.
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