Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!

Программа культурного центра ”Линдакиви”

В четверг, 9 января в 19.00 в большом зале пройдет творческий вечер с актером театра и кино Антоном Шагиным (Москва). Встреча пройдет на русском языке. Билет для взрослых — 17€, для учеников, студентов и пенсионеров — 12€.

В пятницу, 10 января в 13.00 и в 18.30 в культурном центре пройдет танцевальный спектакль ”Нарния”. Организатор: творческая студия ”Free Flow Studio”. Билеты от 5€ до 10€.

В субботу, 11 января в 19.00 в танцевальном зале пройдет танцевальный вечер с ансамблем ”Ragnar&Cо bänd”. Организатор: Культурный центр ”Линдакиви”. Билет 5€.

С 11 по 31 января открыта выставка работ художника-космиста Лолы Лонли "Единство легенд от Африки до Тибета". Галерея находится на II этаже культурного центра, вход свободный. Галерея открыта Пн-Вс 12-19.

Дополнительная информация: тел. 646 2411, http://lindakivi.ee/ru

Программа молодежного центра Ласнамяэ

Во вторник, 7 января, в 18.00 пройдет турнир по настольным играм для детей 7-13 лет. Участие в турнире бесплатное.

В пятницу, 10 января в 18.00 в молодежном центре пройдет cтратегическая спортивная лего-игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное!

Молодежный центр открыт Пн-Пт с 14.00 до 20.00. Дополнительная информация: тел. 6328505, http://noortekeskus.ee/