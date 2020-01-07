Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 7 по 12 января.
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 7 по 12 января.
Программа культурного центра ”Линдакиви”
В четверг, 9 января в 19.00 в большом зале пройдет творческий вечер с актером театра и кино Антоном Шагиным (Москва). Встреча пройдет на русском языке. Билет для взрослых — 17€, для учеников, студентов и пенсионеров — 12€.
В пятницу, 10 января в 13.00 и в 18.30 в культурном центре пройдет танцевальный спектакль ”Нарния”. Организатор: творческая студия ”Free Flow Studio”. Билеты от 5€ до 10€.
В субботу, 11 января в 19.00 в танцевальном зале пройдет танцевальный вечер с ансамблем ”Ragnar&Cо bänd”. Организатор: Культурный центр ”Линдакиви”. Билет 5€.
С 11 по 31 января открыта выставка работ художника-космиста Лолы Лонли "Единство легенд от Африки до Тибета". Галерея находится на II этаже культурного центра, вход свободный. Галерея открыта Пн-Вс 12-19.
Дополнительная информация: тел. 646 2411, http://lindakivi.ee/ru
Программа молодежного центра Ласнамяэ
Во вторник, 7 января, в 18.00 пройдет турнир по настольным играм для детей 7-13 лет. Участие в турнире бесплатное.
В пятницу, 10 января в 18.00 в молодежном центре пройдет cтратегическая спортивная лего-игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное!
Молодежный центр открыт Пн-Пт с 14.00 до 20.00. Дополнительная информация: тел. 6328505, http://noortekeskus.ee/
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