Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 23 по 29 декабря.
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 23 по 29 декабря.
Программа культурного центра «Линдакиви»
В понедельник, 23 декабря в 18.00 в культурном центре пройдет концерт «Русские звёзды в Эстонии». Выступят: Сергей Маасин, театр танца ''RADA", вокальная студия Кнопочки, молодая певица Наталья Заугарова, юная певица Маша, танцевальный коллектив ''Onyx'', певец Слава Исецкий и Констатин Ленский. Билет 10€.
В пятницу, 27 декабря в 18.00 пройдет новогодний концерт «Carousel» танцевальной студии «The Way To Dance Agency». Билет 5€.
В субботу, 28 декабря в 12.00 в культурном центре пройдет отчётный концерт творческого центра «Аплаус». Вход свободный!
В субботу, 28 декабря в 19.00 в танцевальном зале пройдет танцевальный вечер с ансамблем «For You». Билет 5€.
В воскресенье, 29 декабря в 18.00 в культурном центре пройдет концерт «Новогоднее шоу» объединения русских творческих коллективов «Калинка». Билет 7€.
Дополнительная информация: 5302 3534, 646 2411. Сайт: http://lindakivi.ee/ru
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Сёмин остроумно ответил на укол Губерниева
В Таджикистане упростили ипотечное законодательство
Появились данные о состоянии Горбачева
Как увеличить отдачу тепла от батареи: помог совет соседа