Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!

Программа культурного центра «Линдакиви»

В понедельник, 23 декабря в 18.00 в культурном центре пройдет концерт «Русские звёзды в Эстонии». Выступят: Сергей Маасин, театр танца ''RADA", вокальная студия Кнопочки, молодая певица Наталья Заугарова, юная певица Маша, танцевальный коллектив ''Onyx'', певец Слава Исецкий и Констатин Ленский. Билет 10€.

В пятницу, 27 декабря в 18.00 пройдет новогодний концерт «Carousel» танцевальной студии «The Way To Dance Agency». Билет 5€.

В субботу, 28 декабря в 12.00 в культурном центре пройдет отчётный концерт творческого центра «Аплаус». Вход свободный!

В субботу, 28 декабря в 19.00 в танцевальном зале пройдет танцевальный вечер с ансамблем «For You». Билет 5€.

В воскресенье, 29 декабря в 18.00 в культурном центре пройдет концерт «Новогоднее шоу» объединения русских творческих коллективов «Калинка». Билет 7€.

Дополнительная информация: 5302 3534, 646 2411. Сайт: http://lindakivi.ee/ru