Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!

Программа культурного центра ”Линдакиви”

В пятницу, 20 декабря в 18.00 пройдет праздничный ”Рождественский концерт” культурного центра ”Линдакиви”. Выступят танцевальные и вокальные студии и коллективы культурного центра. Организатор: культурный центр ”Линдакиви”. Билет 5€

В субботу, 21 декабря в 13.00 пройдет концерт ”Рождественские звёзды” детской эстрадно-вокальной студии ”Кнопочки”. Организатор: MTÜ Laste laulustuudio Nupukesed. Билет 4€

В воскресенье, 22 декабря в 18.00 пройдет рождественский концерт спортивной школы художественной гимнастики для девочек ”Tip-Top”. Организатор: MTÜ TIP-TOP KLUBI. Билет 7€

Дополнительная информация: тел: 5302 3534, 646 2411. Сайт: lindakivi.ee/ru

Программа молодежного центра Ласнамяэ с 16 по 22 декабря

Во вторник, 17 декабря в 17.00 в молодежном центре пройдет викторина "Kahoot!" на тему здорового питания. Мероприятие проведет волонтер Айна из России. Участие бесплатное!

Во вторник, 17 декабря в 18.00 пройдет турнир по настольной игре Монополия (Monopoly). Участие бесплатное!

В среду, 18 декабря в 16.00 в молодежном центре можно будет весело поиграть в различные настольные игры. Мероприятие проведет работник молодежного центра Мария. Бесплатно!

В четверг, 19 декабря в 18.00 в молодежном центре пройдет рождественское мероприятие для детей 8–12 лет. Мероприятие продлится 2,5 часа — в программе активные игры, креативные конкурсы и подарки. Стоимость участия 5€.

В пятницу, 20 декабря в 18.00 пройдет cтратегическая спортивная лего-игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное!

Дополнительная информация: тел: 5556 7784, 6328505, сайт noortekeskus.ee



