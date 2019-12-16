Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 16 по 22 декабря.
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 16 по 22 декабря.
Программа культурного центра ”Линдакиви”
В пятницу, 20 декабря в 18.00 пройдет праздничный ”Рождественский концерт” культурного центра ”Линдакиви”. Выступят танцевальные и вокальные студии и коллективы культурного центра. Организатор: культурный центр ”Линдакиви”. Билет 5€
В субботу, 21 декабря в 13.00 пройдет концерт ”Рождественские звёзды” детской эстрадно-вокальной студии ”Кнопочки”. Организатор: MTÜ Laste laulustuudio Nupukesed. Билет 4€
В воскресенье, 22 декабря в 18.00 пройдет рождественский концерт спортивной школы художественной гимнастики для девочек ”Tip-Top”. Организатор: MTÜ TIP-TOP KLUBI. Билет 7€
Дополнительная информация: тел: 5302 3534, 646 2411. Сайт: lindakivi.ee/ru
Программа молодежного центра Ласнамяэ с 16 по 22 декабря
Во вторник, 17 декабря в 17.00 в молодежном центре пройдет викторина "Kahoot!" на тему здорового питания. Мероприятие проведет волонтер Айна из России. Участие бесплатное!
Во вторник, 17 декабря в 18.00 пройдет турнир по настольной игре Монополия (Monopoly). Участие бесплатное!
В среду, 18 декабря в 16.00 в молодежном центре можно будет весело поиграть в различные настольные игры. Мероприятие проведет работник молодежного центра Мария. Бесплатно!
В четверг, 19 декабря в 18.00 в молодежном центре пройдет рождественское мероприятие для детей 8–12 лет. Мероприятие продлится 2,5 часа — в программе активные игры, креативные конкурсы и подарки. Стоимость участия 5€.
В пятницу, 20 декабря в 18.00 пройдет cтратегическая спортивная лего-игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное!
Дополнительная информация: тел: 5556 7784, 6328505, сайт noortekeskus.ee
Во вторник состоится образовательное мероприятие для молодёжи NoorPROFF
17 декабря в 17:00 в управе Ласнамяэ (ул.Палласти, 54) молодёжный совет (Lasnamäe Noortenõukogu) проводит образовательное мероприятие для молодёжи от 14 лет NoorPROFF#3.
Гостем на третьем из серии мероприятий NoorPROFF выступит финансовый эксперт Борис Ойясоо.
Вход свободный, но количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация: https://forms.gle/aaRQ7pkTKL1wE89U9
Мероприятие пройдет на русском языке, но при необходимости будет перевод и на эстонский язык.
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