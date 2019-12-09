Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!

Программа культурного центра ”Линдакиви”

В субботу, 14 декабря в 18.00 в культурном центре пройдет детский мюзикл ”На глубине”. Мероприятие на русском языке. Организатор: Музыкальный театр ”SakalaLaululapsed”. Билет 12€.

В субботу, 14 декабря в 19.00 в танцевальном зале пройдет танцевальный вечер с ансамблем ”For You”. Билет 5€

В воскресенье, 15 декабря в 13.00 в культурном центре пройдет детский мюзикл ”На глубине”. Мероприятие на русском языке. Организатор: Музыкальный театр ”Sakala Laululapsed”. Билет 12€

В воскресенье, 15 декабря в 17.00 пройдет рождественский концерт театра танца ”РАДА”. Организатор: MTÜ RADA. Цена билета для детей — 5€, взрослый — 7€

Дополнительная информация: Тел: 5302 3534, 646 2411, сайт: lindakivi.ee/ru





Программа молодежного центра Ласнамяэ с 9 по 15 декабря

Во вторник, 10 декабря в 17.00 в молодежном центре пройдет викторина "Kahoot!" на тему безопасного дорожного движения. Мероприятие проведет волонтер Айна из России. Участие бесплатное!

Во вторник, 10 декабря в 18.00 пройдет турнир по шашкам для детей 7-13 лет. Участие в турнире бесплатное!

В среду, 11 декабря в 17:00 в молодежном центре пройдет мастер-класс по зимнему исскуству. Мероприятие проведет работник молодежного центра Мария и волонтер Айна. Участие бесплатное!

В четверг, 12 декабря в 16.30 в молодежном центре пройдет мастер-класс по изготовлению коллажа на зимнюю тематику. Мероприятие проведет работник молодежного центра Мария. Бесплатно!

В четверг, 12 декабря в 18.00 пройдет cтратегическая спортивная лего-игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное!