Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 9 по 15 декабря.
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 9 по 15 декабря.
Программа культурного центра ”Линдакиви”
В субботу, 14 декабря в 18.00 в культурном центре пройдет детский мюзикл ”На глубине”. Мероприятие на русском языке. Организатор: Музыкальный театр ”SakalaLaululapsed”. Билет 12€.
В субботу, 14 декабря в 19.00 в танцевальном зале пройдет танцевальный вечер с ансамблем ”For You”. Билет 5€
В воскресенье, 15 декабря в 13.00 в культурном центре пройдет детский мюзикл ”На глубине”. Мероприятие на русском языке. Организатор: Музыкальный театр ”Sakala Laululapsed”. Билет 12€
В воскресенье, 15 декабря в 17.00 пройдет рождественский концерт театра танца ”РАДА”. Организатор: MTÜ RADA. Цена билета для детей — 5€, взрослый — 7€
Дополнительная информация: Тел: 5302 3534, 646 2411, сайт: lindakivi.ee/ru
Программа молодежного центра Ласнамяэ с 9 по 15 декабря
Во вторник, 10 декабря в 17.00 в молодежном центре пройдет викторина "Kahoot!" на тему безопасного дорожного движения. Мероприятие проведет волонтер Айна из России. Участие бесплатное!
Во вторник, 10 декабря в 18.00 пройдет турнир по шашкам для детей 7-13 лет. Участие в турнире бесплатное!
В среду, 11 декабря в 17:00 в молодежном центре пройдет мастер-класс по зимнему исскуству. Мероприятие проведет работник молодежного центра Мария и волонтер Айна. Участие бесплатное!
В четверг, 12 декабря в 16.30 в молодежном центре пройдет мастер-класс по изготовлению коллажа на зимнюю тематику. Мероприятие проведет работник молодежного центра Мария. Бесплатно!
В четверг, 12 декабря в 18.00 пройдет cтратегическая спортивная лего-игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное!
В субботу, 14 декабря в 18:00 в школе по интересам Тондираба пройдет молодежная дискотека, приуроченная к рождественским праздникам. Мероприятие бесплатное, но действует возрастное ограничение от 14 до 20 лет.
Дополнительная информация: тел: 5556 7784, 6328505, сайт: noortekeskus.ee/
Концерт в Ласнамяэском социальном центре
Во вторник, 10 декабря в 14:00 в Ласнамяэском социальном центре по адресу Киллустику, 16 выступит дуэт Марко Матвере (вокал и гитара) и Пеэп Раун (аккордеон). Концерт бесплатный!
Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация на месте или по телефону: 621 8998, 5301 0410.
Дополнительную информацию о мероприятиях Ласнамяэского социального центра можно найти на странице: www.lsk.ee.
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