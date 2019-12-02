Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!

Программа культурного центра «Линдакиви»

В пятницу, 6 декабря в 18.00 в большом зале пройдет концерт певца из Беларуси Александра Шломана. Организатор: MTÜ Minu Liin. Билет 7-10 €.

В субботу, 7 декабря в 15.00 в культурном центре пройдет XX Международный фестиваль детско-юношеского и молодёжного творчества «Адвент».

Организатор: LaFest MTÜ. Билет 5€.

В воскресенье, 8 декабря в 12.30 пройдет VII Международный конкурс-фестиваль для музыкантов, певцов и танцоров всех возрастов «Нарва зажигает звезды». Организатор: Центр национальных культур. Вход свободный!

С 4 по 31 декабря открыта выставка работ Валерия Смирнова "Сколько из них пало в эту пропасть...". Галерея находится на II этаже культурного центра, вход свободный. Галерея открыта Пн-Вс 12-19.





Программа молодежного центра Ласнамяэ с 2 по 8 декабря

Молодежный центр открыт Пн-Пт с 14.00 до 20.00.

Во вторник, 3 декабря в 18.00 пройдет ралли турнир на Xbox360 для детей 7-13 лет. Участие в турнире бесплатное!

В среду, 4 декабря в 17:00 в молодежном центре пройдет викторина на тему «Superhero quiz» (супергерои). Мероприятие проведет волонтер Айна из России под руководством работника молодежного центра Марии. Участие в викторине бесплатное!

В четверг, 5 декабря в 18.00 в молодежном центре пройдет cтратегическая спортивная лего игра для детей 7-13 лет. Участие в игре бесплатное!