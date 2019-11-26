Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!

Во вторник, 26 ноября в Ласнамяэ пройдет очередная кампания безопасности, в рамках которой ученикам школ района раздадут более 10 000 светоотражателей. Ранним утром вторника, в 7:30, у входов во все школы Ласнамяэ представители управы района, ребята молодёжного совета, а также сотрудники полиции и муниципальной полиции раздавали ученикам светоотражатели. Оставшиеся отражатели в 18:00 развесят на деревьях в ласнамяэских парках Тондилоо, Паэ, Прийсле и Котка, чтобы каждый прохожий смог совершенно бесплатно взять его и прикрепить себе на верхнюю одежду.

В среду, 27 ноября в 14:00 в зале управы Ласнамяэ (Палласти, 54) на первом этаже пройдёт открытое заседание совета пожилых людей Ласнамяэ.

Повестка дня:

1. Мошенничество в интернете. Альтернативные каналы предоставления банковских услуг (мобильные приложения и мобильный интернет-банк). Спикером выступит Кларика Йелин -руководитель банковской конторы Swedbank в Lasnamäe Centrum.

2. Ознакомление с деятельностью Союза объединений пенсионеров Эстонии в Таллинне. Спикером выступит член Союза объединений пенсионеров Эстонии Ааду Йыгиаас.





В Ласнамяэском социальном центре пройдет рождественский концерт!