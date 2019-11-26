Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!

Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 26 ноября по 1 декабря.
Во вторник, 26 ноября в Ласнамяэ пройдет очередная кампания безопасности, в рамках которой ученикам школ района раздадут более 10 000 светоотражателей. Ранним утром вторника, в 7:30, у входов во все школы Ласнамяэ представители управы района, ребята молодёжного совета, а также сотрудники полиции и муниципальной полиции раздавали ученикам светоотражатели. Оставшиеся отражатели в 18:00 развесят на деревьях в ласнамяэских парках Тондилоо, Паэ, Прийсле и Котка, чтобы каждый прохожий смог совершенно бесплатно взять его и прикрепить себе на верхнюю одежду.
В среду, 27 ноября в 14:00 в зале управы Ласнамяэ (Палласти, 54) на первом этаже пройдёт открытое заседание совета пожилых людей Ласнамяэ.
Повестка дня:
1. Мошенничество в интернете. Альтернативные каналы предоставления банковских услуг (мобильные приложения и мобильный интернет-банк). Спикером выступит Кларика Йелин -руководитель банковской конторы Swedbank в Lasnamäe Centrum.
2. Ознакомление с деятельностью Союза объединений пенсионеров Эстонии в Таллинне. Спикером выступит член Союза объединений пенсионеров Эстонии Ааду Йыгиаас.
В Ласнамяэском социальном центре пройдет рождественский концерт!
1. Во вторник, 26 ноября в 14:00 в Ласнамяэском социальном центре по адресу Киллустику, 16 пройдет концерт фолк-ансамбля "Lõõtsavägilased".
Концерт бесплатный!
2. Во вторник, 26 ноября в 14:45 в социальном центре пройдет открытая встреча с представителем Express Post на тему "Возможности трудоустройства в Express Post".
Бесплатно!
3. В четверг, 28 ноября в 14.30 в Ласнамяэском социальном центре пройдет концерт рождественских песен. Выступит ансамбль "NooVa".
Концерт бесплатный!
Концерты Ласнамяэского социального центра бесплатные, но количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация на месте или по телефону: 621 8998, 5301 0410.
Программа культурного центра ”Линдакиви” с 25 ноября по 1 декабря
1. В среду, 27 ноября в 17.30 в рамках серии творческих молодежных представлений "Brainstorm" пройдет мюзикл ”Tohuvabohu”.
Дополнительная инфомация: https://www.facebook.com/events/2207413749364972/
Билет 5€. Детям, молодёжи (до 26 лет) и пенсионерам вход СВОБОДНЫЙ.
2. В среду, 27 ноября в 19.00 в рамках серии творческих молодежных представлений "Brainstorm" пройдет концерт "Simply the best".
Дополнительная информация: https://www.facebook.com/events/2207413749364972/
Билет 5€. Детям, молодёжи (до 26 лет) и пенсионерам вход cвободный.
3. В пятницу, 29 ноября с 18.00 до 21.00 в концертном зале пройдет просмотр групп народного танца. Организатор: MTÜ EESTI EUROPEADE KOMITEE.
Вход cвободный.
4. В субботу, 30 ноября в 18.00 в танцевальном зале пройдет дискотека для пожилых.
Вход cвободный.
5. В субботу, 30 ноября и в воскресенье, 01 декабря с 11.00 до 15.00 пройдет международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества „Полет синей птицы 2019”.
Вход cвободный.
Дополнительная информация: Культурный центр Линдакиви, Й.Коорти 22, 13623 Таллинн. Тел.: 5302 3534, 646 2411. Сайт: http://lindakivi.ee/ru.
Программа молодежного центра Ласнамяэ с 25 ноября по 1 декабря
Молодежный центр открыт Пн-Пт с 14.00 до 20.00.
1. Во вторник, 26 ноября в 18.00 пройдет турнир по настольному теннису для детей 7-13 лет.
Участие в турнире бесплатное!
2. В среду, 27 ноября в 17:00 в молодежном центре пройдет мастер-класс по изготовлению слайма. Мастер-класс проведет волонтер Айна из России.
Участие в мастер-классе бесплатное!
3. В четверг, 28 ноября в 18.00 в молодежном центре пройдет cтратегическая спортивная игра лего для детей 7-13 лет.
Участие в игре бесплатное!
4. В пятницу, 29 ноября в 17.00 пройдет молодежный вечер, организованный молодежным советом Ласнамяэ. В этот вечер пройдут игры на знакомство, можно будет поиграть в настольные игры и поучавствовать в интересных мастер-классах.
Мероприятие бесплатно, но обязательна регистрация: https://forms.gle/NPFLyBo6ec44KMaH8
Дополнительная информация: Молодежный центр Ласнамяэ, Пунане, 69. Тел: 5556 7784, 6328505. Эл.почта: lasnamae@noortekeskus.ee. Сайт: http://noortekeskus.ee/.
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