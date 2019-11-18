Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 18 по 24 ноября.
Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 18 по 24 ноября.
В понедельник, 18 ноября в 14.00 в Русском театре Ласнамяэская гимназия отметит 40-летие школы.
Во вторник, 12 ноября в 10:00 старейшина района примет участие в конференции „Keskkonna teadlik Tallinn — eesmärk mitte loosung”, которая пройдет в Культурном котле.
Молодежный центр открыт Пн-Пт с 14.00 до 20.00.
Во вторник, 19 ноября в 18.00 пройдет турнир по настольному футболу для детей 7-13 лет.
Участие в турнире бесплатное!
В среду, 20 ноября в 17:00 в молодежном центре пройдет мастер-класс по рукоделию. Мастер-класс по апликациям проведет волонтер Айна из России.
Участие в мастер-классе бесплатное!
В четверг, 21 ноября в 18.00 в молодежном центре пройдет cтратегическая спортивная лего игра для детей 7-13 лет.
Участие в игре бесплатное!
Дополнительная информация:
тел: 5556 7784, 6328505
эл.почта: lasnamae@noortekeskus.ee
В субботу, 23 ноября в 19.00 в танцевальном зале культурного центра пройдет танцевальный вечер с ансамблем ”For You”.
Билет 5€
В воскресенье, 24 ноября в 15.00 в большом зале культурного центра пройдет детский фестиваль песенных и танцевальных жанров ”Travelling Festival 2019. Tallinn”.
Мероприятие бесплатное.
С 18 ноября по 2 декабря открыта выставка картин и работы из стекла Дэйзи Ярва ”Ледяная свежесть Севера”.
Вход свободный. Галерея открыта Пн-Вскр 12-19.
Дополнительная информация:
Тел: 5302 3534, 646 2411
Сайт: http://lindakivi.ee/ru
Во вторник, 19 ноября в 14:00 в Ласнамяэском социальном центре по адресу Киллустику, 16 пройдет концерт классической музыки. Выступят Йоханна Юханди (меццо-сопрано), Эрки Лиллеметс (баритон), Хендрик Оясаар (пианино). Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация на месте или по телефону: 621 8998, 5301 0410. Концерт бесплатный!
Во вторник, 19 ноября с 9.30 до 13.30 в социальном центре всем желающим медсестра будет измерять артериальное давление. Процедура бесплатная!
Информацию о платных мероприятиях и экскурсиях Ласнамяэского социального центра можно найти на странице www.lsk.ee или узнать по телефону 621 8998 и 5301 0410.
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