Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!

В понедельник, 18 ноября в 14.00 в Русском театре Ласнамяэская гимназия отметит 40-летие школы.

Во вторник, 12 ноября в 10:00 старейшина района примет участие в конференции „Keskkonna teadlik Tallinn — eesmärk mitte loosung”, которая пройдет в Культурном котле.

Программа молодежного центра Ласнамяэ с 18 по 24 ноября

Молодежный центр открыт Пн-Пт с 14.00 до 20.00.

Во вторник, 19 ноября в 18.00 пройдет турнир по настольному футболу для детей 7-13 лет.

Участие в турнире бесплатное!

В среду, 20 ноября в 17:00 в молодежном центре пройдет мастер-класс по рукоделию. Мастер-класс по апликациям проведет волонтер Айна из России.

Участие в мастер-классе бесплатное!

В четверг, 21 ноября в 18.00 в молодежном центре пройдет cтратегическая спортивная лего игра для детей 7-13 лет.

Участие в игре бесплатное!

Дополнительная информация:

тел: 5556 7784, 6328505

эл.почта: lasnamae@noortekeskus.ee

Программа культурного центра ”Линдакиви” с 18 по 24 ноября

В субботу, 23 ноября в 19.00 в танцевальном зале культурного центра пройдет танцевальный вечер с ансамблем ”For You”.

Билет 5€

В воскресенье, 24 ноября в 15.00 в большом зале культурного центра пройдет детский фестиваль песенных и танцевальных жанров ”Travelling Festival 2019. Tallinn”.

Мероприятие бесплатное.

С 18 ноября по 2 декабря открыта выставка картин и работы из стекла Дэйзи Ярва ”Ледяная свежесть Севера”.

Вход свободный. Галерея открыта Пн-Вскр 12-19.

Дополнительная информация: