18.11.2019, 11:10

Смотрите, какие интересные мероприятия пройдут на этой неделе в Ласнамяэ!


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Lasnamägi, Lasnamäe, Lindakivi kultuurikeskus
Lasnamägi, Lasnamäe, Lindakivi kultuurikeskusFoto: Karin Kaljuläte

Представляем вашему вниманию программу мероприятий в Ласнамяэ с 18 по 24 ноября.

В понедельник, 18 ноября в 14.00 в Русском театре Ласнамяэская гимназия отметит 40-летие школы.

Во вторник, 12 ноября в 10:00 старейшина района примет участие в конференции „Keskkonna teadlik Tallinn — eesmärk mitte loosung”, которая пройдет в Культурном котле.

Программа молодежного центра Ласнамяэ с 18 по 24 ноября

Молодежный центр открыт Пн-Пт с 14.00 до 20.00.

Во вторник, 19 ноября в 18.00 пройдет турнир по настольному футболу для детей 7-13 лет.

Участие в турнире бесплатное!

В среду, 20 ноября в 17:00 в молодежном центре пройдет мастер-класс по рукоделию. Мастер-класс по апликациям проведет волонтер Айна из России.

Участие в мастер-классе бесплатное!

В четверг, 21 ноября в 18.00 в молодежном центре пройдет cтратегическая спортивная лего игра для детей 7-13 лет.

Участие в игре бесплатное!

Дополнительная информация:

тел: 5556 7784, 6328505

эл.почта: lasnamae@noortekeskus.ee

Программа культурного центра ”Линдакиви” с 18 по 24 ноября

В субботу, 23 ноября в 19.00 в танцевальном зале культурного центра пройдет танцевальный вечер с ансамблем ”For You”.

Билет 5€

В воскресенье, 24 ноября в 15.00 в большом зале культурного центра пройдет детский фестиваль песенных и танцевальных жанров ”Travelling Festival 2019. Tallinn”.

Мероприятие бесплатное.

С 18 ноября по 2 декабря открыта выставка картин и работы из стекла Дэйзи Ярва ”Ледяная свежесть Севера”.

Вход свободный. Галерея открыта Пн-Вскр 12-19.

Дополнительная информация:

Тел: 5302 3534, 646 2411

Сайт: http://lindakivi.ee/ru

В Ласнамяэском социальном центре пройдет концерт классической музыки

Во вторник, 19 ноября в 14:00 в Ласнамяэском социальном центре по адресу Киллустику, 16 пройдет концерт классической музыки. Выступят Йоханна Юханди (меццо-сопрано), Эрки Лиллеметс (баритон), Хендрик Оясаар (пианино). Количество мест ограничено, поэтому необходима предварительная регистрация на месте или по телефону: 621 8998, 5301 0410. Концерт бесплатный!

Во вторник, 19 ноября с 9.30 до 13.30 в социальном центре всем желающим медсестра будет измерять артериальное давление. Процедура бесплатная!

Информацию о платных мероприятиях и экскурсиях Ласнамяэского социального центра можно найти на странице www.lsk.ee или узнать по телефону 621 8998 и 5301 0410.

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