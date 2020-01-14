14.01.2020, 19:05

СХЕМА | На следующей неделе ласнамяэский автобус номер 51 пойдет в объезд


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СХЕМА | На следующей неделе ласнамяэский автобус номер 51 пойдет в объезд
Foto: Heiki Rebane

В связи с прокладкой водопровода в районе Тяхесаю теэ, 4 с самого утра 20 января и до позднего вечера 24 января автобус линии №51 пойдет в объезд.

Объезд по направлению из центра города (в сторону Прийсле): мост Варраку, Лаагна теэ, Мустакиви теэ, пропустив остановки "Лендтяхе" и "Тяхесаю", но высадив и подобрав пассажиров на остановке "Таэвакиви", что находится на Лаагна теэ.

Рисунок: управа Ласнамяэ

Объезд по направлению в центр (в сторону тц "Виру"): Тяхесаю теэ, дорога соединяющая Тяхесаю теэ и Лаагна теэ (сразу повернув налево после Тяхесаю теэ, 8), сделав остановку "Лендтяхе" возле дома Тяхесаю теэ, 7.

Рисунок: управа Ласнамяэ

Из-за объезда маршрут автобуса №51 может отклониться от расписания.

Транспортный департамент приносит извинения за возможные неудобства!

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