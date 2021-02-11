СХЕМА | Маяка и Кадриорг соединит новый велосипедно-пешеходный мост

”Строящийся мост — это часть большого проекта, который соединит построенную в 2019 году граничащую с озером Юлемисте велосипедно-пешеходную дорожку с такой же дорожкой в западной части города, которая начинается с расположенного на Пярнуском шоссе железнодорожного виадука Рахумяэ. Мост позволит удобно и безопасно передвигаться со стороны улицы Маяка по начинающимся в Кадриорге велосипедно-пешеходным коридорам в сторону улиц Фильтри, Гонсиори и Поска”, — пояснил вице-мэр Калле Кландорф.

Схема велосипедно-пешеходного моста

„С точки зрения Ласнамяэ в части велосипедно-пешеходного движения ключевое значение имеет соединение с Кесклинном. Со стороны улицы Маяка строящийся мост продолжит траекторию велосипедной дорожки на этой же улице и подарит возможность удобно и безопасно передвигаться между двумя районами. Стоит иметь ввиду, что это всего лишь первый шаг в укреплении взаимосвязи между районами. За ним последует улучшение возможностей передвижения на улице Лубья и создание нового транспортного соединения через улицу Валге. Все это должно способствовать тому, что добираться из одного района в другой станут не только на машине, но все чаще пешком, на велосипеде или самокате. Отдельной ценностью станет также небольшая смотровая площадка, которую построят одновременно с мостом”,– сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

В ходе работ будет построен отрезок дороги длиной около 0, 2 км, на протяженности которого будет возведен состоящий из двух частей мост для велосипедно-пешеходного движения и обзорная платформа. Мост будет пересекаться с уже имеющимся мостом Ильвесе, которые соединяет улицы Гонсиори и Маяка.

Помимо дорожно-строительных работ и возведения необходимых конструкций в ходе строительства будет также оборудовано дорожное освещение, обновлены техносети, создан новый ландшафтный дизайн и установлены новые дорожные знаки.

Просим участников дорожного движения внимательно следить за временными ограничениями и установленными дорожными знаками!

Проект новой велосипедно-пешеходной дорожки подготовила по заказу Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства фирма Reaalprojekt OÜ. Работы в ходе II этапа строительства, окончание которых планируется в октябре 2021 года, осуществляет TREF Nord AS. Договорная стоимость работ составляет 884 412 евро.