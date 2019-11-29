Сегодня заработает автобусная линия, соединяющая Ласнамяэ и Пыхья-Таллинн

По словам старейшины района Андреса Вяэна жители Ласнамяэ с нетерпением ожидают запуска нового автобусного маршрута. ”Для жителей Ласнамяэ и Пыхья-Таллинна новая линия предлагает простой и быстрый способ добраться из одной части города в другую в обход центра города и без пересадки. Не будет преувеличением сказать, что новое соединение, возникшее благодаря строительству дороги Рейди, побудит жителей двух крупных и быстро развивающихся районов Таллинна активнее пользоваться общественным транспортом. Теперь ожидаем развития внутренних автобусных маршрутов в Ласнамяэ. Крупнейший столичный район, население которого составляет более 118 тысяч человек, заслуживает частых, логически продуманных и удобных внутренних маршрутов”, — добавил старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн.

Первую историческую поездку на автобусе 66 линии совершат старейшина Ласнамяэ Андрес Вяэн, старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд и член правления Tallinna Linnatranspordi AS Отто Попел.

Новая автобусная линия проходит по отрезку улицы Пунане, где до сих пор общественный транспорт не ходил. На улице Пунане появится новая остановка Таэвапуна. На улице Рейди появятся новые автобусные остановки: Рейди теэ, Пикксильма и Уус-Садама. На улице Пельгуранна появится остановка Супельранна, а на бульваре Кольде — Хельме.