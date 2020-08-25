Сегодня в рамках Дней Ласнамяэ состоятся экскурсии и концерт

”Мы продолжаем серию экскурсий по разным уголкам района и знакомить жителей с историческим наследием Ласнамяэ. Сегодня гиды расскажут, чем жили микрорайоны Прийсле и Ууслинн до начала строительства современного Ласнамяэ. Будем рады видеть жителей и гостей района на наших мероприятиях”, — сказал старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет.

В 12.00 всех желающих автобус отвезет на старейшее действующее предприятие Ласнамяэ — завод нерудных материалов в карьере Вяо и познакомит с добычей известняка. Экскурсия пройдет на эстонском языке. Сбор участников состоится на остановке Мустакиви по направлению из центра города.

В 18.00 встречаемся на Мустакиви теэ напротив дома Махтра, 12, чтобы отправиться в путешествие по Кивила и Прийсле. На вечерней прогулке гид не только раскроет секреты наименований здешних мест, но и поведает, чем занимались здешние жители задолго до массового строительства панельных домов. Экскурсия пройдет на русском языке, проведет её гид Оксана Яаксон.

В 18.30 встречаемся на перекрестке улиц A. Вейзенберги и Валге, чтобы отправиться в путешествие по микрорайонам Ууслинн и Курепыллу. В ходе пешей прогулки мы заглянем в историю самого старого здания Ласнамяэ, расположенного по адресу ул. Валге, 6а; узнаем, где в 1935 году была открыта радиотрансляционная станция; послушаем об истории нижнего маяка и построек вокруг него, и узнаем, для чего в царской России строили известковые печи. Экскурсия пройдет на эстонском языке, проведет её специалист по истории архитектуры Роберт Треуфелдт.

В 19.00 под открытым небом на маленькой сцене парка Прийсле выступит инди-поп группа Around The Sun и финалистка "Eesti laul 2019" Inga. Несмотря на теплое время года советуем одеваться потеплее и, возможно, прихватить с собой кофту или зонт.

Дополнительную информацию о мероприятиях Дней Ласнамяэ можно получить на сайте управы или найти на странице в Фейсбуке.

Мероприятия Дней Ласнамяэ для всех бесплатные.