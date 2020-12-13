Сегодня в микрорайоне Сикупилли-Маяка отметят третий Адвент

Сегодня, 13 декабря на зеленой зоне у рождественской ёлки на перекрестке улиц Ласнамяэ и Маяка состоится празднование третьего воскресенья Адвента.
Небольшое семейное мероприятие по случаю третьего дня Адвента состоится сегодня, 13 декабря, в 13 часов у рождественской елки по адресу Маяка, 1, на которой и зажгут третью свечу Адвента в Ласнамяэ.
Праздничное настроение будет создавать молодой музыкальный коллектив студентов школы им. Г. Отса. Под аккомпанемент гитары музыканты исполнят любимые и известные рождественские песни на двух языках.
Детей будет ждать Дед Мороз со сладкими рождественскими угощениями, а Ласнамяэский лютеранский приход Святого Марка и управа Ласнамяэ приготовят для гостей ароматный глинтвейн на костре и угостят пряным пипаркоком.
Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с эпидемией коронавируса.
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