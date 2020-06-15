Сегодня в Ласнамяэ стартуют уличные тренировки для молодежи

”В условиях распространения коронавируса уличная работа с молодежью оказалась на передовой, поскольку именно таким образом мы можем донести информацию до подростков и проникнуться их проблемами, ­- сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет. ­- Поэтому на лето деятельность Ласнамяэского молодежного центра переносится в район Раадику, парк Кивила и другие места, в которых собирается молодежь. Параллельно мы также устраиваем разнообразные спортивные занятия для молодежи в разных местах Ласнамяэ”.

По понедельникам с 12 до 13 часов тренеры НКО Keerdtrepp ждут желающих освоить этот вид активного времяпровождения в парке Тондилоо, также известном как парк Кивила (ул. Кивила, 9). Тренировки продлятся как минимум до конца июня.

По вторникам и четвергам с 14 до 16 часов на футбольном стадионе AJAX (ул. Выйдуйооксу, 8а) можно присоединиться к тренировкам по футболу, проходящим под бдительным оком легендарного ласнамяэского футболиста, опытного тренера Бориса Дуганя.

По средам с 15 до 16.30 в парке Кивила проходят тренировки по баскетболу. Занятия ведет Ховард Фриер — тренер по баскетболу, профессиональный баскетболист из США.

Бесплатные тренировки по футболу и баскетболу будут проходить каждую неделю с 15 июля до 27 августа на разных спортивных площадках. На занятие можно взять свой мяч, но его отсутствие не помешает присоединиться к тренировке. В течении лета в расписании тренировок возможны изменения, при плохой погоде занятия могут быть отменены. Информацию обо всех бесплатных летних тренировках можно найти на интернет-страничке www.tallinn.ee/koolivaheaeg.