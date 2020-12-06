Сегодня в Ласнамяэ отметят второй Адвент

”Адвент — прекрасная традиция ожидания Рождества. Надеемся, что небольшие праздничные мероприятия в разных уголках района доставят радость жителям и гостям, помогут сделать ожидание зимних праздников позитивными и приятными. Поэтому сегодня приглашаем жителей на традиционное зажжение свечи второго Адвента на нарядной елке игровой площадки Паасику”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Мероприятие по случаю второго Адвента начнется в 13 часов у рождественской елки в микрорайоне Катлери, на детской игровой площадке по адресу Паасику, 3. Традиционному зажжению свечи второго Адвента будет предшествовать небольшое музыкальное выступление ансамбля Estonia Brass. Музыканты на духовых инструментах исполнят любимые и известные рождественские мелодии. Всех детей будет ждать Дед Мороз, который раздаст сладкие угощения юным чтецам, а ласнамяэский лютеранский приход Святого Марка и управа Ласнамяэ предложат отведать приготовленный на костре глёг и угостят пипаркоком.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с эпидемией коронавируса.

Программа рождественских мероприятий в Ласнамяэ публикуется также на сайте и Facebook странице управы.