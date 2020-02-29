Сегодня в Ласнамяэ отметят Масленицу

Управа Ласнамяэ приглашает всех жителей и гостей района в парк Паэ шумно и весело проводить неожиданно нагрянувшую зиму и поприветствовать скорую весну. Для детей и взрослых подготовлена большая и насыщенная программа.

Своими красочными выступлениями гостей праздника порадуют такие творческие коллективы, как фольклорный ансамбль ”Былица”, группа народного танца Kiili kirjud, детская вокальная студия DeLight, цыганская танцевальная труппа Аler с вокалистами и хореографическая студия ”Лотос”. Главным исполнителем на Масленице в Ласнамяэ станет эстонский певец Артем Савицкий. Также в развлекательной программе — веселые конкурсы, традиционные масленичные игры, танцы, хороводы и ярмарка.

Большой масленичный праздник завершится в 17.00 обрядом сожжения чучела.