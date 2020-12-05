Сегодня в Ласнамяэ откроют мемориальную доску митрополиту Корнилию
Сегодня, 5 декабря, в 13.00 на улице Викерласе состоится церемония открытия мемориальной доски митрополиту Корнилию.
Сегодня, 5 декабря, в 13.00 на улице Викерласе состоится церемония открытия мемориальной доски митрополиту Корнилию.
”Летом этого года мы инициировали проект ”Музей Ласнамяэ”, цель которого в популяризации истории самого большого района Таллинна. История района — это, в первую очередь, история его жителей. Мы решили увековечить память людей, которые жили в нашем районе и оставили глубокий след в истории всей страны”, — пояснил старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
В рамках проекта ”Музей Ласнамяэ” в декабре на фасадах двух зданий появятся памятные доски. Первую, в память о епископе Русской православной церкви, митрополите Таллинском и всея Эстонии, предстоятеле Эстонской православной церкви Московского патриархата — митрополиту Корнилию (в миру Вячеславе Васильевиче Якобсе) торжественно откроют сегодня в 13.00 на доме по адресу Викерласе, 20, где епископ прожил более 20-ти лет. Мероприятие открыто для публики и пройдет с соблюдением всех мер предосторожности, связанных с эпидемией коронавируса.
Открытие второй мемориальной доски эстонскому хоровому дирижеру и композитору Густаву Эрнесаксу состоится в микрорайоне Сикупилли 12 декабря.
Управа Ласнамяэ обращается к жителям района с просьбой поделиться своими соображениями относительно того, кому еще могли бы быть посвящены устанавливаемые в Ласнамяэ мемориальные доски. ”Ждем от горожан идей, какие памятные таблички могли бы в ближайшем будущем появиться на стенах домов нашего района”, — добавил Владимир Свет.
Присылать свои идеи с пометкой ”мемориальная доска” можно на электронную почту управы — lasnamae@tallinnlv.ee. Специально созданная комиссия рассмотрит все поступающие предложения. Наиболее удачные из них найдут со временем воплощение в следующих памятных табличках района.
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