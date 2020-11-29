Сегодня - первый Адвент. Свечу торжественно зажгут и в Ласнамяэ
Сегодня, 29 ноября в 12.00 у рождественской ёлки на площади возле центра культуры ”Линдакиви” зажгут свечу первого Адвента и состоится небольшой предрождественский концерт.
Сегодня, 29 ноября в 12.00 у рождественской ёлки на площади возле центра культуры ”Линдакиви” зажгут свечу первого Адвента и состоится небольшой предрождественский концерт.
”Мы подготовили интересную культурную программу рождественского Ласнамяэ, которую в скором времени представим своим жителям. Первое мероприятие этой программы состоится уже сегодня, на которое приглашаем всех ласнамяэсцев”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.
Мероприятие по случаю первого Адвента начнется сегодня в 12 часов на площади у центра культуры ”Линдакиви”. Настоятельница лютеранского прихода Святого Духа Эха Крафт расскажет об истории и традициях, предшествующих Рождеству. Праздничное настроение создаст выступление уникального эстонского ансамбля ручных колоколов ”Кампанелли” под дирижерством Инны Лай. Музыканты прозвонят в колокола и колокольчики классические и популярные рождественские музыкальные произведения.
На ёлке, которая с прошлой недели украшает площадь у центра культуры ”Линдакиви”, состоится зажжение свечи первого Адвента. Свечу зажгут настоятельница лютеранского прихода Эха Крафт и старейшина района Владимир Свет. Каждый желающий сможет попробовать приготовленный на огне глинтвейн и угоститься сладостями.
Бесплатное для всех желающих мероприятие организует управа района Ласнамяэ совместно с ласнамяэским лютеранским приходом Святого Марка.
Подробная программа рождественских мероприятий в Ласнамяэ будет опубликована в ближайшие дни на сайте и Facebook странице управы.
Адвент (от лат. adventus — пришествие) — название предрождественского периода, принятое в среде христиан Католической церкви и некоторых протестантских деноминаций (например, у лютеран), аналогичное периоду Рождественского поста на Востоке.
Адвент — время ожидания, предшествующее празднику Рождества Христова, во время которого христиане готовятся к празднику.
Духовный смысл Адвента двояк. Во-первых, это период подготовки к празднованию Рождества, «время радостного ожидания»; во-вторых, Церковь в этот период особым образом побуждает верующих размышлять на тему грядущего второго пришествия Христа.
Каждое из четырёх воскресений Адвента имеет определённую тематику, отражающуюся в евангельских воскресных чтениях: первое посвящено пришествию Христа в конце времён; второе и третье (Gaudete)[3] отражают переход от Ветхого к Новому Завету, в том числе вспоминается служение Иоанна Крестителя; четвёртое посвящено евангельским событиям, непосредственно предшествовавшим Рождеству.
Одной из наиболее известных традиций, касающихся Адвента, является «венок Адвента» — венок из еловых веток, в который вплетены четыре свечи.
В первое воскресенье зажигается одна свеча, во второе — две и так далее, то есть становится с каждой неделей всё светлей. Такими венками украшаются как церкви, так и дома верующих.
Ещё одна известная традиция — рождественский календарь для детей, разделённый на квадраты по числу дней Адвента, где за каждым листком с датой спрятано лакомство. Также принято выставлять на подоконнике «светильник-арку», сформированную электрическими лампочками.
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